星展下修GDP 經濟涼意已起

2019年01月16日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

全球景氣遭逢亂流，星展銀行集團研究部資深經濟學家馬鐵英形容，台灣經濟今年是「涼意已起、寒冬未至」，在經歷了連續三年的復甦後，台灣短期經濟循環可能已經來到高點，並將2019年的GDP預估值從2.7％降至2.2％。

馬鐵英表示，今年台灣出口將面臨多重挑戰，由於大陸等新興市場的成長趨緩，美國成長也已達高峰，預期全球需求2019年將會減弱，儘管物聯網、人工智慧與汽車電子的運用仍後勢可期，但傳統3C領域的需求疲弱，都為台灣電子業出口前景帶來挑戰。

台股昨在鴻海大漲帶動下，收盤衝上單日最高點9806點，上漲近百點，成交值回溫至近千億元水準；不過，分析師認為，蘋果光環失效、上市公司獲利確定衰退，加上各學術單位下修今年經濟成長率，股市上半年風險增高，但大盤指數9000點仍有支撐。

施羅德樂活中小基金經理人詹祖光也預測，台灣全年經濟成長率將放緩至2%左右；台灣的景氣燈號有機會在上半年出現1至2個的藍燈，藍燈是投資股票的最好時機，投資人不妨伺機布局。

陸美貿易戰負面影響，恐今年浮現；施羅德投信投資長陳朝燈建議投資採「上半年避風險，下半年找報酬」策略；產業部分，隨蘋果光環失效，選股上不妨從「Apple」換「Orange」口味。

所謂「Orange」，陳朝燈建議，可先從Old economy中，慎選防禦類股(例如高殖利率股等)，在貿易衝突下，國際大廠正逐步將生產線分散至各國，自動化(Automation)產業將可受惠，部分台商回流帶動工業用地需求，亦將有利房地產類股(R: Real estate)，另一方面，實質受惠5G題材的網路設備股(Networking)，以及挾帶歐洲、日本市場成長的優勢電動自行車(Ebike)，都是擁有中長線成長利基的族群。

(中國時報)