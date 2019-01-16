台灣選邊站 小心華為反報復

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳秀蘭 ／台北報導 ／台北報導

繼工研院開第一槍，限用華為產品及院內網路後，資策會也跟進，等於台灣兩大產業智庫禁用華為產品。工研院知識經濟與競爭力研究中心前主任杜紫宸指出，政策性的指標意義明顯，但他同時示警，華為在台供應鏈龐大，這樣做法沒有人獲益，更得小心大陸的反報復。

杜紫宸指出，工研院是一個很專業的政府技術研發智庫，院內就有6000多名工程人員，且了解網路通訊的專業人員至少上千人，稍微懂得一點網路概念的人都知道，院內開放無線網路，只是基於工作上的連線需要，且想進入敏感區域，則要輸入特別的密碼，重點不在華為手機本身，所以重視資安的科技業者，工作場域是禁帶任何智慧型手機，所以工研院此舉，將成為業內笑話。

另外，杜紫宸指出，華為在5G標準制定，搶先美國一步，成美國強力競爭者，因此他懷疑，工研院、資策會等這種專業中立機構，會做出如此具政治性的動作，可能來自美方的壓力。

但台灣產業智庫，在陸美貿易戰中政治表態，是相當不智的。杜紫宸說，大陸不會放棄5G標準制定，而5G涉及未來物聯網、車聯網、AI，台灣向美靠攏，嚴重影響台灣未來在5G新興產業的布局，也意味要失去大陸市場。問題是，未來5G涉及廣，即便美國也不會放棄這麼大市場，一旦陸美貿易戰出現轉寰，台灣可能成為棄子。

(中國時報)