台灣選邊站 小心華為反報復
繼工研院開第一槍，限用華為產品及院內網路後，資策會也跟進，等於台灣兩大產業智庫禁用華為產品。工研院知識經濟與競爭力研究中心前主任杜紫宸指出，政策性的指標意義明顯，但他同時示警，華為在台供應鏈龐大，這樣做法沒有人獲益，更得小心大陸的反報復。
杜紫宸指出，工研院是一個很專業的政府技術研發智庫，院內就有6000多名工程人員，且了解網路通訊的專業人員至少上千人，稍微懂得一點網路概念的人都知道，院內開放無線網路，只是基於工作上的連線需要，且想進入敏感區域，則要輸入特別的密碼，重點不在華為手機本身，所以重視資安的科技業者，工作場域是禁帶任何智慧型手機，所以工研院此舉，將成為業內笑話。
另外，杜紫宸指出，華為在5G標準制定，搶先美國一步，成美國強力競爭者，因此他懷疑，工研院、資策會等這種專業中立機構，會做出如此具政治性的動作，可能來自美方的壓力。
但台灣產業智庫，在陸美貿易戰中政治表態，是相當不智的。杜紫宸說，大陸不會放棄5G標準制定，而5G涉及未來物聯網、車聯網、AI，台灣向美靠攏，嚴重影響台灣未來在5G新興產業的布局，也意味要失去大陸市場。問題是，未來5G涉及廣，即便美國也不會放棄這麼大市場，一旦陸美貿易戰出現轉寰，台灣可能成為棄子。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。