台商回流用地 3年可供1308公頃

2019年01月16日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

台商回流，「五缺」土地政府掛保證。經濟部工業局昨表示，經跨部會協調後，盤點未來3年(到2021年)可釋出產業土地共1308公頃，比去年盤點多出12%左右，足夠讓回流台商買賣或租賃無虞。

這數字比去年經濟部盤點約1173公頃來多出1成，增加的部分主要在南部，以高雄48公頃最多，其次有台南、嘉義等，少數在彰化。

不過北部部分土地仍少，工業局說，北部主要是採用工業區更新立體化方案，增加高樓建築的坪效來滿足台商回流需求。這邊回流台商會多以電子業、製藥業、網通伺服器及自行車零組件業。

未來這些土地南部會以出售為主，其他地區租賃與出售並重，並主打「平價租金」，讓台商把錢花在資本設備支出上。以3月開放首期進駐的台中精科園區來說，1到3樓出租、4到6樓出售，出租部分每坪約400元。明年底啟用的新北市寶高智慧產業園區，則每坪每月租金780元，比北部平均租金便宜5到8成，可望引進約200廠家。

至於光學鏡頭大股王大立光找地一年仍無所獲，呂正華說，大立光除目前已相中精科三期的土地，經濟部與台中市政府會共同協助。

本月初啟動的「台商回台投資行動方案」，繼首批通過智邦科技、慶豐富後，上週又通過一家上市櫃大型電子業者。經濟部未透露廠商名稱，但據了解就是「電子五哥」中的廣達電腦，是申請中真正的大咖。

(中國時報)