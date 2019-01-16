台彩去年銷售逾1104億元
台灣彩券公司去年整體銷售業績逾1104億元，替政府創造267億元公益盈餘；為感謝彩券經銷商過去一年的辛勞，台彩特別舉辦全國4場「2018年公益彩券績優經銷商表揚大會」，共有155位電腦型、立即型彩券績優經銷商接受表揚，電腦型彩券銷售王由新竹城隍廟附近的照達商行連續4年稱霸，刮刮樂則由苗栗苑裡的東都彩券行首度成為年度銷售冠軍。
台灣彩券昨於台北場舉辦表揚大會，董事長薛香川親自主持，財政部國庫署長蕭家旗及全國性彩券工（公）協會代表都親臨現場，與來自苗栗縣以北的北部地區績優經銷商代表們同歡。
薛香川表示，去年彩券業績受經濟不景氣、民生消費緊縮的影響，電腦型彩券銷售業績達594億元，立即型彩券銷售業績為510億元，整體銷售逾1104億元，雖然較前年負成長7.6%，但仍維持連續7年單年度業績破千億元的水準。
展望2019年，薛香川承諾，台彩持續推出各式創新活動與產品，吸引更多民眾認同與購買公益彩券，提升對彩券經銷商的服務，營造更良好的彩券銷售環境。
連續4年奪下電腦型彩券銷售冠軍的照達商行老闆陳昭仁分享，除了鄰近城隍廟的優勢外，親切招呼是生意興隆的訣竅，有的老主顧每星期光顧4、5次，一買就是上萬元，這名老主顧中了威力彩二獎外，去年店裡還陸續開出雙贏彩1500萬元頭獎以及中秋節加碼的100萬元大獎。
台彩頒發2個「永不放棄獎」，每位得獎人都有一段奮發的人生故事；53年次、從小由舅舅養大的黃美育，雖然患有小兒麻痺，幾年前因受傷坐輪椅又跌倒，導致中樞神經受損、永久癱瘓。
黃美育表示，從醫師口中得知永久癱瘓時，當下沮喪到連拿美工刀自殘的能力都沒有，在親友鼓勵下，決定努力復健，當她可以打出一張彩券、親手交給客人，內心真是雀躍不已，黃美育感謝台彩提供彩券銷售機會。
(中國時報)
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