永慶房產尾牙 全台10場1600桌

永慶房產集團中區尾牙席開300桌，15日晚上在台中市副市長令狐榮達和永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞中，搶先開跑；右上圖為創作鬼才黃明志飆高音，嗨翻3000人！ （永慶房產集團供）

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中國時報
／台北報導

永慶房產集團全台10場尾牙，首場昨天正式開跑！由永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產三品牌的「中區經營管理委員會」聯合主辦，在台中葳格國際會議中心席開300桌、宴請3000位員工同樂，台中市副市長令狐榮達也親臨現場祝賀。

19縣市店數市占第一

為慰勞員工一年來的努力，更為慶祝永慶房產集團2018年傲視業界的亮眼成績單，新展店突破130店、搶下全台19縣市店數市占第一，永慶房產集團將在全台灣舉辦10場盛大尾牙，預計席開1600桌，參與人數將超過1萬6千人，再創新高。

為慶祝2018年的好成績，首場尾牙就斥資約5百萬元，打造豪華尾牙宴，永慶不動產中區經管會會長陳立信透露，為讓同仁們盡歡，除重金禮聘知名創作鬼才黃明志擔任表演嘉賓，也邀請到藝人雪碧、主播佳佳擔任主持人，與黃明志一同炒熱現場氣氛，現場還準備了上千個、總計價值超過200萬元的獎項，要讓員工嗨翻全場！

禮品總值逾2百萬元

尾牙宴上，黃明志演唱「飆高音」、「不想上班」等經典歌曲外，在唱到「泰國情歌」時，更與尾牙主持人雪碧即興熱舞，引爆話題，是全場氣氛的最高潮。

表演節目下重本，尾牙時員工最關心的抽獎獎品，也沒讓同仁失望。有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾說，這次三品牌聯合尾牙，所有禮品總價值共超過2百萬元，就是為感謝同仁努力，除最大獎10萬元現金獎外，還有上百個現金獎項，外加偉士牌機車、gogoro機車、大尺寸電視、按摩椅、吸塵器、掃地機器人、空氣清淨機等，展現永慶房產集團要跟台中一起拚經濟，更一起為台中的空汙做努力！

中台灣賞屋送紅包袋

台慶不動產經管會會長林威志強調，年關將近，台慶不動產要跟消費者一起分享喜悅，從1月15日至2月15日，消費者只要到台慶不動產台中、雲林、彰化、南投門市賞屋或委託，都可免費索取1個豬事大吉紅包袋，數量有限，送完為止，邀請所有客戶一起分享台慶不動產的好采頭。

1月15日除中區三品牌聯合尾牙宴外，還有屏東區有巢氏房屋和台慶不動產聯合舉辦尾牙活動；緊接著16日、17日高雄區尾牙，將由台慶不動產和有巢氏房屋輪番上陣，總計席開150桌，送出上百萬元獎項，犒賞夥伴2018年努力，並為2019年加油打氣。

(中國時報)

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