永慶房產尾牙 全台10場1600桌

2019年01月16日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

永慶房產集團全台10場尾牙，首場昨天正式開跑！由永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產三品牌的「中區經營管理委員會」聯合主辦，在台中葳格國際會議中心席開300桌、宴請3000位員工同樂，台中市副市長令狐榮達也親臨現場祝賀。

19縣市店數市占第一

為慰勞員工一年來的努力，更為慶祝永慶房產集團2018年傲視業界的亮眼成績單，新展店突破130店、搶下全台19縣市店數市占第一，永慶房產集團將在全台灣舉辦10場盛大尾牙，預計席開1600桌，參與人數將超過1萬6千人，再創新高。

為慶祝2018年的好成績，首場尾牙就斥資約5百萬元，打造豪華尾牙宴，永慶不動產中區經管會會長陳立信透露，為讓同仁們盡歡，除重金禮聘知名創作鬼才黃明志擔任表演嘉賓，也邀請到藝人雪碧、主播佳佳擔任主持人，與黃明志一同炒熱現場氣氛，現場還準備了上千個、總計價值超過200萬元的獎項，要讓員工嗨翻全場！

禮品總值逾2百萬元

尾牙宴上，黃明志演唱「飆高音」、「不想上班」等經典歌曲外，在唱到「泰國情歌」時，更與尾牙主持人雪碧即興熱舞，引爆話題，是全場氣氛的最高潮。

表演節目下重本，尾牙時員工最關心的抽獎獎品，也沒讓同仁失望。有巢氏房屋中區經管會會長鄭珮紾說，這次三品牌聯合尾牙，所有禮品總價值共超過2百萬元，就是為感謝同仁努力，除最大獎10萬元現金獎外，還有上百個現金獎項，外加偉士牌機車、gogoro機車、大尺寸電視、按摩椅、吸塵器、掃地機器人、空氣清淨機等，展現永慶房產集團要跟台中一起拚經濟，更一起為台中的空汙做努力！

中台灣賞屋送紅包袋

台慶不動產經管會會長林威志強調，年關將近，台慶不動產要跟消費者一起分享喜悅，從1月15日至2月15日，消費者只要到台慶不動產台中、雲林、彰化、南投門市賞屋或委託，都可免費索取1個豬事大吉紅包袋，數量有限，送完為止，邀請所有客戶一起分享台慶不動產的好采頭。

1月15日除中區三品牌聯合尾牙宴外，還有屏東區有巢氏房屋和台慶不動產聯合舉辦尾牙活動；緊接著16日、17日高雄區尾牙，將由台慶不動產和有巢氏房屋輪番上陣，總計席開150桌，送出上百萬元獎項，犒賞夥伴2018年努力，並為2019年加油打氣。

(中國時報)