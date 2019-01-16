永慶加盟三品牌 市占逼近4成
回顧2018年，永慶房產集團旗下三大品牌在中台灣一枝獨秀！永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產年度新展店數逼近40店，讓台中總店數突破200店，一舉搶下近4成的店數市占率。
其中「深度聯賣」發揮綜效，中台灣全年光是「聯賣總銷金額」就突破130億元，更讓中台灣平均單店業績超過1500萬元，大家都能過個豐收年。
15日下午也舉辦「中台灣的年度績優人員頒獎典禮」，會中永慶房產集團加盟事業體董事長劉炳耀表示，選後房市變熱絡了！比較選前（2018年11月）與選後（2018年12月），永慶加盟三品牌在台中地區的業績增加了近10％，成交件數也在上升了15％，顯示選後民眾對房市信心回升。
也因為嗅到市場風向變化，潛在加盟主加入意願增加提升，劉炳耀特別指出，不僅加盟的詢問度成長近2成，短短一個多月確認加盟的店數，也接近2位數。因為永慶加盟三品牌形象佳，不斷更新的科技力和服務力也傲視其他加盟品牌，加上「深度聯賣」加持，讓加盟總部能全力協助加盟主再創事業高峰！
(中國時報)
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