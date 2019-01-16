中信銀射四箭 打造數位金融

2019年01月16日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託銀行總經理陳佳文昨日於《天下雜誌》主辦之「天下經濟論壇」發表演講，分享數位轉型的歷程與因應之道。陳佳文說，中國信託跳脫因數位潮流而不得不數位化的迷思，積極以分行服務、作業流程數位化、金融服務智能化、跨業策略合作四大策略，打造「無所不在、無時不在」的銀行服務。

中國信託近年在數位創新有許多突破，陳佳文以2018年改版、各界多所好評的「中信Home Bank」APP為例指出，中國信託研發團隊導入Design Thinking設計思考，安排近百場使用者訪談，深度傾聽客戶建議，開發過程均以客戶需求出發，成功打造以簡便操作、智能服務為亮點的全新體驗。

中國信託更領先同業，導入流程機器人，目前流程機器人已可執行簡單、重複性的業務作業，銀行同仁則可處理更為專業之資料判讀與審查，產能與效率均有顯著提升，透過人機協作相輔相成，除了突破人工作業產能瓶頸、縮短客戶等待時間，也能讓同仁投入更有挑戰性的任務，創造客戶、員工與公司三贏。

中國信託也大力結合AI人工智慧技術，「智能ATM」運用AI機器視覺技術，可進行異常交易行為偵測，具備臉部辨識提款、異常交易偵測及智能影像分析三大功能，客戶於ATM申請設定「臉部辨識提款」後，能根據客戶身分進行一對一臉部比對，只需約1秒即辨識完成，「智能影像分析」則透過智能判斷客戶個人化特徵如年齡、性別等，提供客製化的互動訊息。

數位金融轉型過程中，難免遭遇難題，陳佳文坦言，制定積極度與精準度兼具的數位投資決策，是主要的挑戰。中國信託持續營造適宜科技人才創意激盪的工作氛圍，提升目前金融專業同仁之工作技能、溝通方式與心態，創造出數位金融時代的新型專業人才。

(中國時報)