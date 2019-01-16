Nasdaq-100指數期貨 有望登台
台灣期貨交易所昨（15）日宣布，2018年交易量創歷史新高，首次突破3億口，期交所董事長許虞哲表示，除了希望今年能更快達到3億口目標，也將努力在年底前推出Nasdaq-100指數期貨。期交所共提出8大業務，從商品面、制度面、資訊面，三管齊下，帶動市場蓬勃發展。
許虞哲表示，美國道瓊期貨和S&P500期貨，由於近年美股波動大，交易熱絡，2018年交易量和日均量大幅成長2.63倍及1.38倍，為滿足市場交易美股標的需求，將研議在年底前推出新臺幣計價美國那斯達克100股價指數（Nasdaq-100）期貨。
制度面，台指選擇權部分5月底確定會推出，且將研議進一步擴及國外指數期貨。另外，期交將研議逐筆行情揭示服務。
其他重點業務包括：著手建置店頭衍生性商品集中結算機制；調整財務安全防衛資源支應順序；強化風控機制；推動金融科技、智能客服、期貨開放資料集提供給「數位沙盒實驗室」使用。
(中國時報)
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