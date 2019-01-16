支持度從未逾27％ 脫歐協議難過！表決結果 恐終結梅伊政治生命

2019年01月16日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

脫歐協議過關很難

英國國會下議院15日（台北時間今天凌晨3點）表決梅伊政府與歐盟談判達成的脫歐協議。正式表決前兩黨在國會展開唇槍舌戰。媒體稱首相梅伊強推脫歐表決是孤注一擲定會以失敗告終，恐終結梅伊的政治生命。據最悲觀預測，脫歐協議有可能以多達200票的差距被否決，梅伊恐遭逢95年來執政黨在國會中最為嚴重的慘敗。

執政黨百名議員 投反對票

英國下議院有650席，扣掉議長、副議長及不出席國會的北愛爾蘭新芬黨成員等，脫歐協議需要在剩下635席取得過半多數，即過關門檻為318票。梅伊領導的保守黨只有319席，而且黨內強硬派反對梅伊的脫歐計劃，公開表態要投反對票的就至少有70名議員。BBC更預測，保守黨內約有100名議員將投反對票。

此外，最大在野黨工黨、自民黨及蘇格蘭民族黨，正式立場皆是反對脫歐協議。工黨便握有247席。北愛爾蘭民主統一黨（DUP）雖然支持梅伊組建少數派政府，但反對脫歐協議中的愛爾蘭邊境保障措施（backstop），該黨10名議員也料將投反對票。英國民調機構多次調查顯示，脫歐協議在英國國內的支持率從未超過27％。

歐盟密切關注最終結果

有分析認為，脫歐協議十之八九將遭否決，若差距在100票以內對梅伊就算不錯。但預料差距有可能達150票，最壞情況甚至是200票，令梅伊遭逢近百年來政府在國會中最嚴重的慘敗。過去英國下議院表決的「最高潰敗紀錄」發生在1924年，當年工黨首相麥唐納（Ramsay MacDonald）政府遭在野黨發動不信任案，結果以166票的大幅差距通過，進而迫使政府垮台。

梅伊以多大的劣勢落敗，將關係到布魯塞爾之後的態度。如果她以微弱劣勢失利，歐盟可能會考慮作出某種程度的讓步。但多位歐盟官員表示，若英國下議院以超過60票的差距否決脫歐協議，幾乎可以宣告協議已死。在這種情況下，歐盟重回談判桌的可能性不大，留給梅伊的選擇也所剩無幾，要麼接受無協議脫歐（硬脫歐），要麼舉行二次公投，甚至不脫歐。

工黨摩拳擦掌 藉此倒閣

最大在野黨工黨則希望藉此倒閣。工黨黨魁柯賓放話，一旦脫歐協議被否決最快當晚就會對梅伊政府提出不信任案。如果不信任案獲得通過，梅伊遭逼宮的情景就會上演，並觸發新的大選。

(中國時報)