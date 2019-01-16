工黨最快今日提不信任案！梅伊內外交迫 自家黨鞭倒戈

2019年01月16日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

就在英國國會即將對首相梅伊的脫歐協議進行關鍵表決前夕，梅伊所領導保守黨的黨鞭強生14日因無法支持協議突然宣布辭職。工黨黨魁柯賓公開表明，最快15日晚上將對梅伊政府提出不信任案。

強生（Gareth Johnson）為保守黨黨鞭之一。他遞交給梅伊的辭職信寫說，「身為黨鞭，我有責任協助政府落實《退出歐洲協議》（European Withdrawal Agreement），但我個人反對這份協議」。他表示，「我的結論是，在全然秉持良心下，我無法支持政府的立場，因為這份協議顯然有損我國利益。」他指出，該協議「無法令我們拿回掌控權，反而可能永遠受到歐盟箝制」。他成為梅伊政府第13名辭職官員。

表決前最後一天辯論，國會眾多議員依然非常不滿意脫歐協議的內容。由前外交大臣鮑里斯．強森（Boris Johnson）與前脫歐事務大臣戴維斯為首的保守黨疑歐派痛批，這份長達585頁的文件僅僅遵從歐盟法律，卻沒有寫出新法，使英國淪落成歐洲「附庸」；英國仍然密切配合歐盟的關稅與海關規定，卻可能失去與全世界締結規模更大而且更好貿易協議的契機。

若國會封殺脫歐協議，梅伊的首相位子岌岌可危。柯賓曾表示最快15日晚上將對梅伊政府提出不信任案。一旦通過，有志組閣者將有14天時間，爭取過半數議員在新一輪信任投票投下贊成。結果可能是柯賓帶領工黨組閣，或者保守黨推舉另外一位首相。

英國賭盤看好的保守黨繼任人選包括強森、戴維斯、前脫歐事務大臣拉布、環境大臣戈夫和內政大臣賈維德。若是無人通過新一輪信任投票，就會提前舉行大選。

(中國時報)