「愛爾蘭邊境保障措施」絕不輕啟
英國國會脫歐協議投票前夕，歐盟領袖再次保證，只會在「萬不得已」的狀況下啟動「愛爾蘭邊境保障措施」，且將盡一切努力避免北愛與愛爾蘭出現硬邊界。此外，梅伊也表示，一旦協議不過，歐盟可能再做出讓步，包括說服愛爾蘭對邊境保障措施設定終止日期。
歐盟理事會主席圖斯克和歐盟執委會主席榮科14日在給梅伊的公開信中強調，歐盟不會同意對脫歐協議作任何「更動或有不一致」之處，但歐盟與英國一樣「不希望見到愛爾蘭邊境保障措施生效」，盼這項措施「只在必要時暫時實施」、「只在最必要的時期實施最短的時間」。
「愛爾蘭邊境保障措施」是指，一旦英國與歐盟無法在2020年底過渡期結束前談成自由貿易協定（FTA），雖然英國已脫歐，北愛仍將留在歐盟單一市場與關稅聯盟，其目的是確保英國脫歐後，愛爾蘭和北愛間不會出現硬邊界。一旦該措施啟動，英國將出現「一國兩制」，部分國土仍留受歐盟控制，因此讓英國國會與脫歐派跳腳。
英國「太陽報」（The Sun）14日則披露，梅伊與內閣開會協商脫歐協議未過的「B計畫」時表示，如果協議無法過關，歐盟可能做出「額外讓步」，包括說服愛爾蘭總理瓦拉德卡同意針對該國邊境保障措施訂定結束日期，這也是北愛蘭民主聯盟黨（DUP）與數十名保守黨議員要求的條件。
(中國時報)
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