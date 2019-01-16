大發恐慌財 脫歐求生包熱賣
英國首相梅伊的脫歐協議草案預定於15日傍晚提交下議院表決，外界預期草案將慘遭滑鐵盧，英國的前景一片混沌。不少民眾擔心「脫歐末日」即將到來，因此有商家推出要價約台幣1.2萬元「脫歐求生包」，吸引心態絕望的民眾爭相購買。
英國國家廣播公司（BBC）指出，由於英國脫歐前景不明，引發民眾憂慮，位於里茲（Leeds）的布萊克公司（James Blake）推出一款名為「脫歐盒子」（Brexit Box）的求生包，裡面有足夠30天食用的冷凍糧食，其中包含60份主食、48份肉類食品，此外還有瀘水器和火種等，定價295英鎊（約台幣11698元），自上月推出後已熱賣逾600個。
住在英格蘭韋克菲爾德（Wakefield）的61歲居民梅奧爾表示，她擔心未來的6個月內可能有混亂情況發生，因此購入「脫歐盒子」，她先前還囤積了罐頭食品和衛生紙，「這個盒子可以保留25年，而且不會變壞，代表我在有需要和有麻煩時將會獲得保障。」
雖然英國政府官員一再呼籲民眾毋須恐慌、也毋須囤積生活用品，但對於脫歐後的生活，英國各大網站早就熱議不斷。有網友表示連藥品、染髮劑、尿布、香菸都必須大量囤貨，社群網站還出現一些脫歐討論群組，比如有超過3500人加入臉書的「48％Preppers」群組，專門討論「實用的脫歐生存法則」。
(中國時報)
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