川普樂觀 美陸貿易協議有譜

2019年01月16日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普14日表示，美國與中國大陸的貿易談判進展順利，他預期雙方可達成協議，從而結束兩國間的貿易戰。美國貿易代表萊海澤則正在考慮透過多種方式，以確保北京遵守承諾，包括維持對大陸商品的懲罰性關稅，直到北京履行承諾，或暫停部分懲罰性關稅，但保留在陸方未履行承諾時重新實施的權利。

川普在白宮告訴媒體記者，「我們在中國的貿易問題上做得很好，他們的經濟因關稅問題遇到很大困難，我想我們可以和中國達成貿易協議。」陸方和美方上周在北京舉行一連3天的副部級貿易磋商，會後雙方均未披露細節。

月底會談 劉鶴將出席

《華爾街日報》引述消息來源稱，北京的會談，雙方只是更詳細闡述各自的立場，連初步協議都沒達成。

大陸官員稱，下一輪談判將於本月30和31日在華府舉行，屆時，大陸國務院副總理劉鶴預計將出席會談。

川普14日當天還出席美國農業事務聯合會年會，他為他的貿易政策造成農民利益受損辯護。川普說，美陸年度貿易赤字約3750億美元，美國政府正努力導正這種現象。他說，他正採取空前強硬的行動來解決中國大陸的不公平貿易行為。

川普宣稱他把農民擺第一位，並承諾公平的貿易協議將重振美國農業中心地區。

美國政府局部停擺已逾3周，僵局至今未解，不過美國貿易代表署（USTR）表示，包括貿易談判和貿易執法在內的事務仍持續運作；過去一年來，美國已與中國、歐盟和其他國家進行貿易談判。

陸美90天貿易休戰期已過去一半。川普曾矢言，若大陸不解決智慧財產權盜竊、強制技術轉讓和其他非關稅壁壘問題，他將於3月2日對總值2000億美元的大陸進口商品提高關稅。

緊盯大陸 關稅不鬆手

儘管川普對陸美談判取得協議表示樂觀，但美方不少人對陸方能否遵守承諾存疑。

據悉，對陸態度一向強硬的美國貿易代表萊海澤，正在考慮透過多種方式確保北京遵守承諾，包括維持目前對大陸商品的懲罰性關稅，直到北京履行承諾為止，或暫停部分懲罰性關稅，但保留在陸方未能履行承諾時、重新實施的權利。

(中國時報)