白宮主廚放無薪假 漢堡宴客

2019年01月16日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政府局部停擺，白宮的員工大多被迫放無薪假。受邀到白宮作客的美式足球大學冠軍隊球員也無法享受白宮主廚的「好料」招待。熱愛速食的美國總統川普14日迎接克勒姆森大學老虎隊球員，慶祝他們贏得全國冠軍，宴請大學生吃速食，並稱這是為學生買的「偉大美國食物」。

白宮國宴廳擺滿了漢堡、薯條等速食大餐。川普表示，雖然他不想看到政府停擺，但他也不會讓因此讓受邀的大學生們來白宮餓肚子，所以他準備自己最愛的速食，如披薩、麥當勞薯條、溫蒂漢堡等來招待他們。

川普還說，「難道要因為政府停擺，讓你們沒東西吃嗎？本來可能請總統夫人和副總統夫人做些簡單沙拉？但我猜，你們才不愛吃沙拉」。

川普說：「我想比起我們能提供的任何東西，他們比較喜歡這個（速食）。有披薩、300個漢堡、一大堆薯條，所有我們最喜愛的食物。我想在離開前看看這裡有什麼，我不認為還會有剩。」當被問到最喜歡哪種速食，川普拒絕選邊，「是美國的，我就喜歡，這全是美國的東西。」

(中國時報)