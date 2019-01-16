閩推與金馬四通 金門將洽談
福建省近日召開人大、政協兩會，福建省省長唐登傑14日在作政府工作報告時表示，2019年福建將促進閩台經濟社會融合發展，推動與金門馬祖通水、通電、通氣、通橋。金門縣長楊鎮浯回應，將在農曆春節前組團到福建洽談相關事宜。此外，廈門台商會長吳家瑩也投書陸媒，他將以實際行動號召台商出錢出力。
促進閩台融合發展
新華社報導，唐登傑稱，福建將以習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話為指引，發揮對台特色優勢，推動與金門馬祖通水通電通氣通橋。
面對福建省釋出利多，楊鎮浯表示，金門最需要的是民生資源，以及經濟發展的合作交流；雖然以地方政府角度而言，不應介入太多政治事務，但金門會掌握兩岸契機和氛圍。
楊鎮浯表示，縣府計畫在春節前組團拜會福建省官員，但時間仍在協調。金門將提出可先行先試的交流做法和協作方向，爭取雙方的合作，希望一切順利可以很快有具體成果。
台商支持廈金通橋
此外，吳家瑩13日以「廈門與金門兩地通橋倡議」一文投書陸媒《海峽導報》，倡議廣大台商台胞及社會各界，支持在廈金兩地修建橋梁，他也將以實際行動號召台商出錢出力，促成廈金兩地通橋變為現實，儘早造福兩岸同胞，使一橋飛架廈金兩地，天塹變通途。
投書指出，廈金海上航線是台胞往返兩岸的重要通道之一，時常受限於天氣的原因停航，颱風、起霧等惡劣天氣時有發生，在廈金兩地建橋可以彌補因天氣原因造成水上運輸的不便，使台胞往返兩岸更加暢通無阻，也不必擔心因為天氣的原因影響行程。
陸委會急忙踩煞車
陸委會稱，為照顧離島地區之建設與發展，政府支持金門、馬祖與福建先試先行的交流與經貿合作，惟必須符合政策及法律規範，但通橋等倡議現階段並無必要性及急迫性，且涉及兩岸協調溝通及未來兩岸關係發展等複雜敏感問題，仍須由中央政府全盤衡量及審慎評估。
(中國時報)
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