美陸科技新冷戰 一觸即發

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰露出曙光之際，兩國科技冷戰卻進一步加深。一方面，以美國為首的多國聯盟藉華為、抖音等事件發難，打造「科技鐵幕」圍堵大陸，另一方面，北京對攸關科技發展的「中國製造2025」，也展現力挺態度，預料未來全球將可能分裂出兩大不同科技陣營，由美陸各自主導，世界分歧將更劇烈。

副部級的貿易磋商雖然順利落幕，但陸美間新一波的角力卻在逐步延燒。相較於今年北京與華盛頓將面臨更大規模的科技冷戰，貿易戰的角力恐怕只是「小巫見大巫」。

從去年下旬的封殺大陸中興事件開始，就可以看出些許端倪。而近期，華為副董事長孟晚舟遭到加拿大拘押，背後影武者直指美國。而在華府號召下，日、韓國、法國、波蘭等國，組成所謂「華為包圍網」，與大陸針鋒相對。

無論是華為案相關發展，抑或是美國司法部去年底起訴2個大陸駭客組織，乃至於影射大陸抖音涉及間諜情蒐等舉措，其實華盛頓最終目的，都是為打擊「中國製造2025」，封鎖大陸。

儘管一度傳出大陸可能暫緩推動「中國製造2025」，但從不少大陸國企獲得相關科技項目補貼來看，顯然並非如此，加上大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》40年紀念會上一錘定音，直接表明「不該改的，堅決不改」，更可看出北京態度堅定。

綜合外媒報導，去年8月美國會通過《外國投資風險審查更新法案》，賦予外國投資審查委員 會更大權力調查有關科技領域的外國投資，而美商務部11月列出研議管制人工智慧、機器人等14個新興技術，更佐證科技領域，將成美陸兩國競爭戰場的說法。

從華為案為例，全球正在分裂成「支持／反對華為」兩個相互對立的陣營；無庸置疑，未來在美國強勢圍堵，以及北京力推新的「遊戲規則」下，兩強相碰劇碼上演，科技新冷戰勢必一觸即發。

(中國時報)