美打壓不停手 促陸自主技術升級
中國時報
呂佳蓉／台北北京報導
針對美國智庫彼得森國際經濟研究所的報告指出，大陸知名抖音APP若被廣泛運用，恐成陸政府情蒐工具，中國人民大學國際關係學院教授李慶四對此表示，這是捕風捉影的指控，美國從政府到智庫一致習慣無中生有，「大叫狼來了」；但他也表示，陸美在各領域較勁，現在雙方只差一個戰場上的較量。
李慶四指出，美國早在科技領域對陸出手，陸美也形成在貿易、科技、文化與意識型態等各領域競爭，大陸不應幻想能和平發展，和平需要鬥爭來爭取，需要實力來取得，而不是僅靠良好的願景，陸方須重視警惕。至於與大陸衝突，只會加速美國霸權的衰弱。
李慶四表示，若美國再次出手打擊大陸的科技企業，那也只會帶來暫時的影響，因為反而會讓大陸更下定決心，要依靠自身發展科技，而不是再走「以市場換技術」的老路，畢竟核心技術美國會有所保留。
李慶四還直言，蘋果手機搞大數據更是明顯、權威，抖音若開發出這方面的功能，也是向美方企業「看齊」，何況只是偶然因素發展定位功能，抖音的主要目的是在娛樂。
針對大陸是否會在「中國製造2025」上讓步，李慶四直言，美方不讓步，大陸更沒有理由、也不會讓步，「中國製造2025」 關係到大陸的升級換代與在全球產業中的定位，大陸是主權國家，不會做出讓步的決定，除非甘願做經濟殖民地。
李慶四表示，碰到問題時，妥協讓步只有死路一條；美國出手只是告訴大陸「這條路走對了」，若最終陸美真陷入修昔底德陷阱，「最終就是要靠實力說話」。
(中國時報)
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