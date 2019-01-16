陸不放棄武統 蔡提三個堅定

2019年01月16日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統昨赴花蓮慰勉「陸軍花東防衛指揮部戰車營」，對中共不放棄武力犯台，提出「三個堅定」，強調政府會堅定守護國家主權及安全、堅定維護民主自由的生活方式，並堅定往「壯大台灣」的方向前進，讓台灣在變局中求穩、應變和進步。

她說，這段時間以來，在兩岸關係上，確實有一些波動。尤其是對岸領導人在談話中，再次聲明了不放棄武力犯台的企圖。不過，即使外在環境變化，蔡英文強調，台灣一樣會保持韌性及穩健。政府堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護我們民主自由的生活方式，並且堅定往「壯大台灣」的方向來前進。「以這三個堅定，我們要在變局中求穩、應變，以及進步」。

她說，三個堅定，背後有一個關鍵，就是全心守護國家安全的每一位國軍弟兄姊妹。她希望能夠透過今天的視導和慰勞行程，讓國人看到國軍的兩個面向。

第一個面向是精實。天弓飛彈部署就是因應敵情動態，增加對東部空防的重視，未來國軍的部署會更加靈活。

第二個面向是實力。蔡英文強調，為了支持「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略，政府不只每一年都提升軍事預算，更要持續在國防自主及對外軍購上，提升部隊捍衛主權的戰力。

(中國時報)