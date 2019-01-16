推代表人士參加協商 宜分三步走

2019年01月16日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／北京報導 ／北京報導

《祖國》雜誌學術交流團一行十二人由社長戚嘉林帶隊，於15日下午赴台灣會館，參加由《祖國雜誌社》與《全國台聯》共同舉辦「祖國和平統一座談會」，與內地多位知名涉台學者交流。

全國台聯副會長楊毅周在座談時，表示期待台灣祖國雜誌社訪問團的成員們能透過各自的努力，從各個角度把習主席講話說清楚，講明白。

在與大陸涉台學者對話時，戚嘉林社長指出這次習近平主席的講話，能夠在島內掀起從未有過的巨大政治爭議，其原因就是習近平主席首先將「九二共識」定義清晰化，「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，往後沒有模糊空間；二是「一國兩制」實踐具體化，統一模式就是「一國兩制」；三是武統具有可行性，習近平主席的強化建軍，使台灣社會認識到武統是可能發生的；四是一國兩制實踐具緊迫性，習主席是首次提及願與台灣各界民主協商達成制度性安排，提升了一國兩制的緊迫性。

至於推選代表性人士開展兩岸民主協商一事。戚嘉林社長建議因為這對台灣社會來說是新生事物，宜分三階段三步走：第一階段，理應先由大陸方面代為推選代表，初期可以自「政界、商界、學界、統派」宏觀角度的小範圍內推選，初期此舉勢必引發爭議（事實上初期無論怎麼推選、島內都會引發政治爭議），而後再博採眾議；第二階段再與時俱進以「增量」的方式，詳增列細目界別，例如除增加界別外，同是「政界」可再分政黨、縣市首長、議長、知名政治人物等；學界亦可再增列政治、文史、科技等學科…。第三階段，再擴大參與面。全程各階段可與人大代表或政協代表名額設法掛鉤，彰顯台灣同胞的參與國家治理。

(中國時報)