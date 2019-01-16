KTV烏龍大亂鬥 11煞砍傷2人

2019年01月16日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄2018下半年暴力犯罪趨勢

高雄市治安惡化？黃姓酒客昨天凌晨不滿隔壁包廂梁姓友人K歌太吵登門規勸，未料，呂姓主嫌上前調解，公親變事主，反遭黃男挑釁，呂原打電話請友人載他回家，友人卻會錯意，搞烏龍撂來10人圍剿，造成黃、梁雙雙掛彩，所幸送醫撿回一命，警方晚間逮捕呂姓主嫌等4人，並通知其他共犯到案。

韓國瑜譴責暴力 做好治安

針對前鎮區KTV發生集體鬥毆事件，高雄市長韓國瑜強調，安居是最重要的一環，要讓市民感覺住得安全，如果有突發暴力事件，警察局一定會採取嚴厲打擊與偵查手段；治安做不好、什麼都做不好。

警方調查，51歲黃姓男酒客，昨天凌晨在前鎮區草衙二路上的金鑽石卡拉OK店唱歌，與隔壁包廂認識的梁姓男子同時在K歌，但黃男嫌梁太吵，勸說小聲點，卻引發隔空叫罵。

兩人從包廂吵到走廊，「路人甲」呂嫌見狀，想當和事佬幫忙調解糾紛，豈料竟與黃起口角，呂想逃離現場，打電話告知綽號「大隻仔」的胡男，請對方載他回家，胡竟會錯意，反而揪來10人開了5輛車到場助陣。

黃見苗頭不對，急call計程車逃命，在店門口巧遇胡嫌等10名惡煞，一幫人不分青紅皂白，持刀、棒朝黃男及無辜的梁男身上猛打，並砸毀計程車，隨後包括呂嫌在內的11人駕車揚長而去。

高市暴力犯罪 近半年升高

黃身受刀傷，否認被強擄，稱是被人載到榮總急救，開刀後無大礙，已轉入普通病房。梁則背部被砍1刀送醫院急救，開刀後無生命危險。

警方獲報循線逮捕呂姓主嫌及傷人砸車的胡、沈、邱等4嫌查緝到案，其他7嫌將陸續通知到案，全案殺人未遂等罪嫌偵辦。

根據警政署統計，去年高雄市全般刑案發生數為2萬8256件，在6都之中排名第3，暴力犯罪為105件，一樣排名第3，不過，去年12月，高市暴力犯罪發生數為13件，居6都之冠。

(中國時報)