海大生落海失蹤 持續搜救
就讀海洋大學「學士後輪機學士學位學程」1年級的陳冠豪，與系上師長共26人，搭乘台馬之星前往海大馬祖校區進行3天短期實習，昨返回基隆，卻在船上意外落海，船公司獲報後，通知海巡署、國搜中心等各單位進行海空搜救，至今下落不明。
該船晚間8時許抵基隆港，陳生家人也到場，神情嚴肅，隨即和檢警及船方人員登船，查看陳生失足的地點，詳細落海原因，有待檢警調閱船上監視器後釐清。
連江縣交旅局長林長青指出，昨天下午3時14分獲報1名學生落海，縣府立即通報北部航務中心，立委陳雪生也協助通報空勤總隊。
林長青說，船長當下停止航行，待空勤總隊直升機與海巡署連江艦於下午4時50分抵達落海地點，但等到晚間6時天色漸暗，仍找不人，因避免耽誤其他乘客行程，輪船再開，搜救單位則持續搜救。
海大校長張清風表示，接到船公司通知後，即立即通知陳生家屬；陳冠豪同學是大學畢業後，就讀海大的「學士後輪機系」，發生這起意外，他很驚訝。
新華公司總經理劉三光說，這艘台馬之星重達近5000噸，此班次載有66人，上午10時從馬祖南竿出發，但在下午3時許，有船員從B甲板右舷發現有個人影掉下去，旁邊沒有其他人，遂通報船長掉頭等待搜救單位到來。
(中國時報)
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