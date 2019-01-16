社會局約談 肉圓爸戒酒癮治療

2019年01月16日 04:10 中國時報 葉德正 、 吳岳修 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

蘆洲肉圓不加辣凌虐妻兒案引發關注，新北市家防中心昨約訪到肉圓爸林男後，林同意接受飲酒行為治療，並接受12次親職教育輔導，社會局長張錦麗表示，若林男未如實履行承諾，可在通常保護令中要求法官再核發「強制處遇令」，強制接受飲酒行為治療。

新北市長侯友宜表示，無法接受家暴妻兒的行為，他強調保護令已經核發，加暴者已送辦且限制不可接近被害人，警方及社會局會約談加暴者瞭解施暴原因，他要求加暴者必須戒除酒癮。

侯友宜堅決捍衛婦幼安全，對於家暴一定從嚴追究、絕不寬貸，他也呼籲民眾若發現家暴情形，就算被害人隱忍不舉發，民眾也應協助通報，讓公權力即時介入、預防，不要讓家庭暴力事件再發生。

新北市社會局15日約訪到林父，經社工充分溝通後，林父坦承酒後確實情緒容易失控，同意到醫療院所接受飲酒行為治療，經醫療院所評估後，原則上一周進行一次到兩次治療。

此外，全國被害人權協會副理事長、北檢資深檢察官劉承武昨強調，《刑法》286條「妨害幼童自然發育罪」最重可判刑5年，但構成要件過嚴，難遏止家暴虐童案，協會已推動修法擬將該罪要件非人道的「凌虐」改為「霸凌」，且造成幼童「身心侵害」即構成犯罪，盼藉修法放寬，能遏止虐童案再發生。

(中國時報)