社會局約談 肉圓爸戒酒癮治療
蘆洲肉圓不加辣凌虐妻兒案引發關注，新北市家防中心昨約訪到肉圓爸林男後，林同意接受飲酒行為治療，並接受12次親職教育輔導，社會局長張錦麗表示，若林男未如實履行承諾，可在通常保護令中要求法官再核發「強制處遇令」，強制接受飲酒行為治療。
新北市長侯友宜表示，無法接受家暴妻兒的行為，他強調保護令已經核發，加暴者已送辦且限制不可接近被害人，警方及社會局會約談加暴者瞭解施暴原因，他要求加暴者必須戒除酒癮。
侯友宜堅決捍衛婦幼安全，對於家暴一定從嚴追究、絕不寬貸，他也呼籲民眾若發現家暴情形，就算被害人隱忍不舉發，民眾也應協助通報，讓公權力即時介入、預防，不要讓家庭暴力事件再發生。
新北市社會局15日約訪到林父，經社工充分溝通後，林父坦承酒後確實情緒容易失控，同意到醫療院所接受飲酒行為治療，經醫療院所評估後，原則上一周進行一次到兩次治療。
此外，全國被害人權協會副理事長、北檢資深檢察官劉承武昨強調，《刑法》286條「妨害幼童自然發育罪」最重可判刑5年，但構成要件過嚴，難遏止家暴虐童案，協會已推動修法擬將該罪要件非人道的「凌虐」改為「霸凌」，且造成幼童「身心侵害」即構成犯罪，盼藉修法放寬，能遏止虐童案再發生。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。