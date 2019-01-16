鐵霸兄弟闖股東會 逼老闆簽2億本票
天道盟太陽會長、綽號「鐵霸」的曾盈富，與綽號「太保」的胞弟曾盈進，涉嫌恐嚇國內某上櫃電子公司，逼簽近2億本票；甚至因友人與醫美診所有糾紛，還率黑衣人嗆聲，留下「天道盟太陽會太保」的字條，要對方上網查他是誰。刑事局掃黑，再逮曾氏兄弟檔及手下8人送辦。
49歲曾盈富、43歲曾盈進兄弟是天道盟太陽會「一代虎」，曾多次涉及暴力犯罪遭警方檢肅到案。國內某上櫃電子公司前年因積欠大陸廠商2億元貨款無力償還，曾氏兄弟去年接獲委託後，率眾直闖公司股東會，逼負責人簽下本票，事後還打電話恐嚇被害人的家人，派小弟到公司潑漆警告。
另曾盈進一名女性友人，去年到板橋一家醫美診所進行臉部微整形，事後與診所發生糾紛，曾得知後率7、8名小弟前往理論，一群黑衣人占據診所大廳，嚇壞在場員工及其他客人。曾盈富則率小弟到北市中山區酒店飲酒作樂，因不滿少爺服務不周，指示幫眾圍毆刺傷對方，再簽下和解書。
警方前天收網逮人，並在「鐵霸」的盧姓司機家中搜出改造手槍1把、子彈53顆等，案由檢警擴大偵辦。
(中國時報)
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