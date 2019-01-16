貴婦奈奈老公 玩期貨狂輸３億
中國時報
陳柏安／台北報導
網紅貴婦奈奈和老公黃博健、名醫公公黃立雄，因涉嫌捲款約台幣17億元潛逃加拿大遭通緝。《周刊王》調查，黃博健落跑前，一度想靠地下期貨填補財務黑洞，卻慘賠3億元，還被黑衣人押走囚禁3天；由於母親遲遲不點頭，黃博健和貴婦奈奈相戀20年，卻始終未能把她娶進門，一直是對「偽婚夫妻」！
對此，《周刊王》致電台大醫院公共事務室，代為詢問黃博健胞兄黃博浩醫師相關問題，至截稿前未獲回應。另致電貴婦奈奈父親任職的律師事務所，一名女子回應：「你問這個要幹嘛？」不願接受採訪。
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(中國時報)
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