貴婦奈奈老公 玩期貨狂輸３億

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳柏安／台北報導

網紅貴婦奈奈和老公黃博健、名醫公公黃立雄，因涉嫌捲款約台幣17億元潛逃加拿大遭通緝。《周刊王》調查，黃博健落跑前，一度想靠地下期貨填補財務黑洞，卻慘賠3億元，還被黑衣人押走囚禁3天；由於母親遲遲不點頭，黃博健和貴婦奈奈相戀20年，卻始終未能把她娶進門，一直是對「偽婚夫妻」！

對此，《周刊王》致電台大醫院公共事務室，代為詢問黃博健胞兄黃博浩醫師相關問題，至截稿前未獲回應。另致電貴婦奈奈父親任職的律師事務所，一名女子回應：「你問這個要幹嘛？」不願接受採訪。

去年九合一大選，捧紅一票顏值爆表的「美女小編」們，不少人因選戰有功，跟著主子入府打拚。不過，有3位美女小編選擇瀟灑逐夢，例如黃偉哲團隊的「仙氣學妹」蘇芷捷，現是綠營台南立委補選候選人郭國文的文膽；韓國瑜團隊的「韓辦學姐」許右萱、陳怡安，則分別出國深造和投入IT產業。

《時報周刊》報導，選秀節目《聲林之王》總決賽錄影當天，氣氛相當緊張，導師之一的林宥嘉，為欣賞選手演出憋尿5小時，還拉著客座導師小宇「陪憋」！《周刊王》本期附贈「小昆凌」艾青跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)