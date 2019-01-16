挺陳炳甫 韓侯盧將輪流站台
台北市士林大同選區立委補選剩不到兩周，國民黨參選人陳炳甫日前喊話將邀請高雄市長韓國瑜（禿子）、台中市長盧秀燕（燕子）與新北市長侯友宜（漢子）站台，來個「三子連線」，不過，陳炳甫15日受訪表示，晚會暫定在20號及26號，會切成4個時段，3位市長將輪流到場站台。
分2天4時段輔選
國民黨近期全力為陳炳甫輔選，郝龍斌、丁守中及前台北市議長吳碧珠昨都陪同陳炳甫至承德路拜票，外界關注陳炳甫「三子連線」何時成行？陳表示，由於韓國瑜、侯友宜及盧秀燕公務繁忙，但3位市長仍將輪流到場替他輔選。
陳炳甫進一步指出，邀請這3位市長是因為他們塑造了選舉新文化，「口不出惡言、提出自己的政見，最後得到選民的認同」，希望這樣的選舉文化能延續下去。媒體詢問除「三子連線」外，是否還有選戰最後法寶？陳炳甫笑稱「選民就是最後法寶」。
何志偉推水岸經濟
民進黨參選人何志偉昨在社子島迎星碼頭提「水岸經濟」政見，主張規畫大稻埕至社子島完善的藍色公路、自行車道、人行步道，並協調中央及台北市政府，推動大型親子公園，讓市民可親近水岸。
至於遭影射「欺負」對手，何志偉受訪時不以為然指出，「過去到現在選舉都不攻擊、不騷擾」，他強調，「打的是政績牌、政見牌，這是我努力堅持的最大原則」，大家都有各自的策略方法、方式，「勤走基層、傾聽民意就是我的原則，不攻擊不騷擾，台灣會更好。」
不過，代表「白色力量」參選的陳思宇昨傍晚就傳出她的志工在百齡國小前遭一名男子甩巴掌。陳思宇表示，由於這名男子打完人，還在現場一直罵，工作人員趕緊報案，並陪同志工到醫院驗傷，初步發現志工右臉頰紅腫，後續將走法律程序。
(中國時報)
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