侯議會處女秀 蘇意外成焦點

2019年01月16日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市長侯友宜15日議會處女秀，藍綠議員各擁其主，藍營要求侯向行政院長蘇貞昌爭取新北建設，綠營則認為當選人是侯友宜，沒道理找蘇兌現政見，但藍綠議員都一致稱讚「侯的態度比朱立倫柔軟」；侯友宜回應，他對蘇貞昌老長官一直抱持感恩的心，會親自跟蘇院長拜託，全力爭取中央支持新北市建設。

一度緊張忙亂 議員壯膽

侯友宜昨首次到議會報告前瞻基礎建設預算報告並接受質詢，他特意提前20分抵達議會，與每位議員寒暄，展現柔軟一面，不過一開始他看稿介紹新任局處首長，因順序錯亂一度找不到財政局長學經歷頁面，還要台下議員提醒，藍營議員也不斷鼓掌，替侯友宜壯膽。

國民黨議員林金結、葉元之要求侯友宜向蘇貞昌爭取當初蘇競選時的政見，包括新北表演中心土地100天內撥用、假牙補助；侯友宜強調，競選期間他和蘇有不少政見有異曲同工之妙，蘇院長政見他都會參考與評估，有需要一定會直接到政院找蘇院長溝通。

藍綠都稱讚侯 比朱柔軟

面對藍營護主心切，綠營議員炮火猛烈，包括張志豪、李坤城、廖宜琨、陳世榮、何博文，都針對侯友宜選前說新北市是「前瞻預算零元俱樂部」，實際政院編列300多億元前瞻預算，要侯友宜向賴清德道歉。

侯友宜強調，當時他並非針對前瞻預算，而是賴院長帶著預算到各縣市，卻沒有給新北，他是針對這個議題發言，並非針對前瞻預算。

侯友宜強調，新北很多預算包括捷運、道路品質提升計畫等，過往中央都是以年度預算補助，現在改由前瞻計畫特別算編列，不管如何，他都很感謝。

不過陳世榮認為，侯友宜選舉開了很多支票，現在卻想找蘇貞昌兌現，不如乾脆找蘇貞昌兼任新北市長。

廖宜琨則表示，侯友宜受訪稱前瞻計畫新北市為「零元俱樂部」，內容偏離事實「是男人說錯話就是要道歉。」

(中國時報)