桃園FUN寒假 讓孩子做中學

2019年01月16日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

寒假將從21日到2月10日為期21天，桃園市教育局未訂定制式寒假作業，而是為孩子們精心設計兼具本位課程、議題融入，且強調「動手做」的寒假作業。例如桃園後站建國國小與福豐國中，鎖定異國文化為主題。新屋區笨港國小透過寒假親子共同淨灘活動，手工創作「笨港尋根海客情」，別具特色。

邀新住民 導覽故鄉文化

桃園區建國國小的寒假作業是「小小龍壯遊記」，校長林業泰說，學校鄰近後火車站，有不少新住民學生，他們化身「素人導演」，利用手機真實記錄發生在學校及社區的生活，每個畫面都像建立一個學生生活的資料庫。

同樣位在桃園後站的福豐國中，也有1／7學生是新住民。校長張秋銘說，選定「桃園後站大變身」，透過社區總體營造，翻轉後站地區的市容。學生劉昱佑表示，學校新住民同學較多，會邀請同學的母親導覽故鄉文化。

透過淨灘 了解家鄉風情

建國國中推動生活科技多年，這次的寒假作業是「創意Maker獨一無二」，校長廖家春說，過程中不但讓孩子了解科學的應用及基本工具的操作，也透過「動手做」使孩子更有意願投入自己的學習，像是「轉轉轉手搖發電手電筒」、「不插電手機音箱」等都非常有趣。

位在新竹縣交界的新屋區笨港國小，學生透過淨灘回收物及冬季濱海的松果落果，創作「客家」與「漁村」的文化主題，包括笨港的漁村文化、在地客家的生活型態、民俗風情等。中壢區林森國小的寒假作業「親子同Fun迎新年」，透過繪本與實體作品呈現，配合年節及親子共創展現多元跨域能力，增進親子互動與情感交流。

(中國時報)