首場行動市政會議 燕前進谷關
台中市長盧秀燕上任後首次市政會議15日在谷關登場，盧秀燕強調，市府施政「拚經濟、拚經濟、再拚經濟！」交通是目前和平居民最關心的問題，相信交通部長林佳龍上任後，除山手線外，其他也會全方面提供協助，同時承諾將持續進行「和平專案」。
中橫卡在環評 梨山里長關切
多位在地里長、區代表反映在地建設問題，梨山里長賴盛功指出，市府將觀光產業列重大議題，對梨山而言，梨山大動脈就是中橫，目前卡在中央環評，希望公布市府評估報告表，讓民眾清楚知道未來推動方向；建議便道管制時間增加至5段，以方便運輸農作物。
盧秀燕表示，交通是目前和平居民最關心的問題，有關台8線、中巴、管制時段調整，中央與地方皆會密切聯繫解決。
前市長林佳龍首創每半年1次的「和平專案」，貼近基層傾聽民意，包括偏遠地區自來水裝設、谷關及梨山地區路平專案，及梨山國中小教室裝設暖氣等建設，都在「和平專案」中促成。盧秀燕當場允諾「和平專案」會持續進行。
視察溫泉廣場 推廣農特產
會議結束後，盧秀燕赴谷關溫泉廣場視察，推廣當地盛產的甜柿、五葉松等優質農特產，表示未來會繼續加碼行銷全市各區域優質景點，打造前店、後廠、自由港。
市府將陸續在全市29個行政區召開「行動市政會議」，希望藉此更能看見市民的需要，施政更貼近民意，未來將規畫隔周前往29區舉行。第1站就前進谷關，盧秀燕說，就職典禮時發放谷關空氣瓶，就是希望讓大家看見和平、看見谷關、看見梨山的豐富物產。
(中國時報)
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