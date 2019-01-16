麥寮港改制 啟動二階連署
雲林縣長張麗善去年4月時任立委時提出「麥寮工業港改制雲林國際商港」公投案，同年8月間獲中選會審核通過第一階段提案，張麗善15日宣布第二階段公投連署全面啟動，希望2月12日前完成40萬份公投連署。
國際商港潛力大
張麗善15日在多名鄉鎮市長、縣府一級主管、工商農界代表陪同下，呼籲全國民眾參與連署推動麥寮港改制，實現台灣走出去、世界走進來的目標。
張麗善指出，麥寮港有30個碼頭，20個碼頭是六輕工業專用港，另10個碼頭等待開發，產創條例有個規定台西工業區如果能夠順利興建，麥寮港的碼頭就順理成章開闢，雲林縣府正透過公投連署以及促進台西工業區開發雙管齊下。
她強調，麥寮港水深達24公尺是亞洲最深的深水港，具有國際競爭力，先前爭取麥寮港改制為國際港，因國民黨在立院席次不足，加上其他縣市競爭等眾多因素無法如願，《公投法》修正後為麥寮港帶來新的契機。
工商經貿大商機
她說，此事很多鄉親期待，中選會去年8月審核通過第一階段提案，那時沒時間大力推動，剩下幾十天時間造趕緊發動。
張麗善表是，第二階段連署的門檻是28萬份，希望2月12日前共同完成40萬份安全門檻的連署。
雲林科技工業區廠協會理事長蘇振毅表示，麥寮港是台灣最大深水港，如果港能夠發展成工商綜合港，對雲林科技工業區企業每個月幾千條的貨櫃就可以直接運往碼頭，農業的蔬果也可以掌握時效運到其他國家，對未來工商發展將可開啟非常大的脈動。
(中國時報)
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