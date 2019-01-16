國中小情商表 下學期上路
每到學期末，學生都會收到一張學業成績單，不過，從下學期開始，台北市有15所國中、國小學生，還會收到一張「情緒智能觀察記錄表」。這張記錄表由導師或輔導老師根據8大面向的指標替學生做情緒記錄，學生也會自評，達到讓家長了解、學生自我覺察情緒的用意，甚至可進一步啟動後續輔導或協助。
教育局綜合企畫科長諶亦聰表示，數十年來，台灣學生的成績單都是各學科的總成績，但是卻沒有一張成績單會顯示「面對問題的調適能力」、「挫折容忍能力」、「反省自己的能力」、「人際關係」、「表達能力」等面向的表現。因此，夠過和專家學者討論，教育局107學年第二學期將在8所國小、7所國中，推出「情緒智能觀察記錄表」，也可以說是一張記錄學生這方面能力、表現的學習單。
諶亦聰進一步說明，情緒智能觀察記錄表分為8個面向，由老師、學生加以「評分」，最後再以雷達圖或溫度計的圖像來呈現。有了這份記錄表後，學生可以在自評過程中自我覺察，家長也能藉此了解孩子的情緒狀況，一旦有需要協助之處，後續更鼓勵學校可以啟動輔導或相關機制。
溪山國小校長施春明表示，現代學童因為所處的社會、家庭樣態複雜，資訊接收得也多，所以各式情緒也比以前的孩子更多；因此，透過這樣的情緒智能觀察記錄表，應可以讓師生、家長及早掌握一些隱性的情緒，適時提供協助。
指南國小校長游惠音也說，不只學期末讓師生填寫記錄表，學期間也會在各領域安排情緒教育相關課程，讓記錄表不只是一份「成績單」，更是學習的工具。
教育局15日除發布「情緒智能觀察記錄表」的計畫，也接受來自日本NPO法人XYZ公司所捐贈的4080本童書繪本。這本《攜手相伴，你不孤單》繪本，描述人與人間的友情和溫暖，有英文、簡繁體中文版本，該公司從2012年起就廣送至世界各地學校。
(中國時報)
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