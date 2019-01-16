清早排隊搶發言 新科議員展活力
本屆新北市議會大換血，首次侯友宜質詢秀時間訂在15日下午，藍綠新科議員天還沒亮，就趕赴議會排隊搶登記發言順序，其中藍營葉元之、綠營張志豪「從選前戰到選後」，議會還沒開門就到現場排隊爭搶第一發言權，讓資深議員壓力很大。
新北市議會第一次臨時會14日展開，15日市長侯友宜首次業務報告，比照以往市長施政報告，上午9點開放登記發言，共20個名額，1人發言1次、一問一答6分鐘。
因為名額有限，15日清晨5時許天還沒亮，張志豪就到議會報到搶得頭香，葉元之也在6時許到場，國民黨新科女議員江怡臻也在不久後抵達。
拿下前10名登記發言者，扣除林金結、林國春、陳世榮，都是議會新血，包括藍營的王威元、陳偉杰、綠營的廖宜琨與無黨籍的蘇泓欽，議會人員直呼「前所未見的熱烈」。
首次質詢侯友宜，年輕議員也卯足全力發言，民進黨張志豪、廖宜琨炮火猛烈，廖宜琨更嗆侯友宜「是男人說錯話就是要道歉！」台風穩健；同是新人的藍營議員廖先翔，還拿來蘋果西打、礦泉水當質詢道具，隱喻前瞻計畫預算左手口袋換右手口袋，讓人會心一笑，又不失專業。
資深議員說，這次搶發言情況確實出乎意料踴躍，加上民間團體定期公布出席率，大家壓力都很大，不過時間還長，年輕人續航力如何，有待觀察。
(中國時報)
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