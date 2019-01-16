訂年菜睜大眼 注意賣家資訊

2019年01月16日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

農曆年節將至，網購平台甚至五星級飯店都來搶攻年菜大餅，但卻常衍生消費爭議，桃園市消保官提醒，預購年菜應注意賣家資訊、菜色內容是否充分揭露，並預留寬裕到貨時間，以利團圓飯豐盛上菜。

各大網購平臺、超商、賣場及飯店業者看準除夕商機，紛紛推出年菜預購，主打輕鬆端上桌，但業者提供的精美圖片或宣傳文字卻藏有陷阱。桃園主任消保官邱玉霞指出，去年就有市民看準圖片食材豐富，衝動買下，收到年菜後才發現「差很大」，痛罵「圖文不符」。還有市民指定到貨時間，業者卻未如期送達，年夜飯因此開天窗，氣得向消保官申訴。

邱玉霞提醒，訂購年菜時，應選擇賣家資訊、年菜內容物、數量與規格及價錢皆清楚標示者，像是年夜飯常備雞湯，雞隻品種、重量及配料不同成本差很大，佛跳牆則因食材種類多元，價位從數百元至數千元不等，尤其部分業者以「精選珍貴食材多種」帶過，就要特別小心，最好選擇食材及數量都白紙黑字寫明的店家，是否含盛裝的容器也要特別注意，並依年夜飯用餐人數選擇適合者，避免落入圖片及文字陷阱。

邱玉霞指出，年菜取貨方式也分到店自取、宅配服務，但春節前是物流業務高峰期，若選擇宅配送達，應預留較寬裕的到貨時間，收到年菜後也應盡速檢查，最好是拍照錄影記錄有無內容短少或腐敗的情況，若有瑕疵立即通知業者，並按標示的保存方法存放和加熱，才能輕鬆圍爐、共享佳餚。

(中國時報)