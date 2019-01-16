豬年燈會 御天飛行豬慶元宵
今年農曆過年適逢豬年，也是中台灣元宵燈會舉辦20周年，台中市將在文心森林公園辦燈會，以12米主燈「御天飛行豬」與市民共同歡慶元宵，預計2月16日舉行開幕晚會，元宵燈會將在2月19日登場。
台中市觀旅局長林筱淇15日在行動市政會議中指出，中台灣元宵燈會已連續舉辦20年，每年皆吸引逾百萬遊客賞燈，整體滿意度高達8成，市府今年將打造1座12公尺高的主燈「御天飛行豬」，以飛行員象徵的飛行外套表達無懼挑戰，展現堅持不懈、向前翱翔的精神。
另配合花博，特別規畫12組石虎家族燈組，預計2月16日舉行開幕晚會，19日舉辦元宵燈會。而深受大小朋友喜愛的「飛天豬小提燈」，也將於元宵燈會現場進行發送，共計15萬盞。
此外，交通局長葉昭甫簡報指出，今年元旦起台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童免費參觀台中花博新制，園區人流量增加34％；市府因應規畫4大交通接駁措施，包括台鐵加開12班次區間車、市區接駁班次加密、調整后里馬場接駁站配置、后里車站開放遊覽車上下客等。
葉昭甫提到，為讓谷關居民方便前往花博園區，交通局協調公車207路每20至30分鐘開往豐原車站，走路10分鐘即抵達豐原葫蘆墩園區；或可轉乘區間車至后里車站，出站即是后里馬場森林園區，再搭乘接駁車也可到外埔園區。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。