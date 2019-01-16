豬年燈會 御天飛行豬慶元宵

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

今年農曆過年適逢豬年，也是中台灣元宵燈會舉辦20周年，台中市將在文心森林公園辦燈會，以12米主燈「御天飛行豬」與市民共同歡慶元宵，預計2月16日舉行開幕晚會，元宵燈會將在2月19日登場。

台中市觀旅局長林筱淇15日在行動市政會議中指出，中台灣元宵燈會已連續舉辦20年，每年皆吸引逾百萬遊客賞燈，整體滿意度高達8成，市府今年將打造1座12公尺高的主燈「御天飛行豬」，以飛行員象徵的飛行外套表達無懼挑戰，展現堅持不懈、向前翱翔的精神。

另配合花博，特別規畫12組石虎家族燈組，預計2月16日舉行開幕晚會，19日舉辦元宵燈會。而深受大小朋友喜愛的「飛天豬小提燈」，也將於元宵燈會現場進行發送，共計15萬盞。

此外，交通局長葉昭甫簡報指出，今年元旦起台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童免費參觀台中花博新制，園區人流量增加34％；市府因應規畫4大交通接駁措施，包括台鐵加開12班次區間車、市區接駁班次加密、調整后里馬場接駁站配置、后里車站開放遊覽車上下客等。

葉昭甫提到，為讓谷關居民方便前往花博園區，交通局協調公車207路每20至30分鐘開往豐原車站，走路10分鐘即抵達豐原葫蘆墩園區；或可轉乘區間車至后里車站，出站即是后里馬場森林園區，再搭乘接駁車也可到外埔園區。

(中國時報)