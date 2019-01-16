長春36號 看愛心嬤暖學生胃

2019年01月16日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林虎尾科技大學多媒體設計系大四生廖第瓴、許佑瑄、游婭瑄、鄺子浩以1年半拍攝長期照顧該校學生心、胃的愛心婆婆賣麵日常，完成《長春36號》紀錄片畢業專題，雖非賺人熱淚之作，卻因婆婆視學子如己孫的愛而深刻雋永。

該紀錄片因婆婆的店位於虎尾鎮長春路36號而得名，地處虎科大生活圈內，不起眼的小店，卻是該校萬餘學生知曉的「名店」，甚至附近上班族或住家也無人不知。

86歲婆婆低調，不願吐露姓名，麵攤屹立虎尾市街十幾寒暑，輾轉遷移，舊雨新知都能聞香尋得，尤其虎科大學生如影隨形。

在校4年來，廖第瓴、許佑瑄、游婭瑄、鄺子浩也深受婆婆關懷，他們近身拍攝1年半，剪輯製作成約10分鐘紀錄片，從凌晨到夜晚，自採買到理菜，備料至開市，婆婆纖瘦的身影，流露出溫暖的氣息。

許佑瑄指出，婆婆清晨天還未亮就上市場買青菜、豬肉等食材，天天新鮮手作，1碗麵卻還賣20元，根本就虧本，但婆婆無所謂，強調大家有吃飽比較要緊。

廖第瓴說，婆婆很耐煩，把他們都當成自己的孫子，有同學是月光族，婆婆就不收錢，但會勸告要節儉，不要亂花錢，更讓人感動的是，總是耐心地聽大家訴苦、抱怨，許多不敢對老師講的，通通可以向婆婆傾訴，宛如他們的心靈捕手。

有人要替婆婆提報好人好事代表被婉拒，她表示孩子都自立了，自己年紀也很大，衣食無缺，幸好有這些「孫子」（指學生）天天陪伴，覺得很幸福，錢無所謂，有困難可以盡量找她，唯一的要求是品格，例如要有禮貌、心地善良、熱心助人等。

(中國時報)