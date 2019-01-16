豬寶亮相 學姊、張泰山齊助陣

2019年01月16日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

2019台北燈節2月16日於台北西區登場，北市府今年以「台北台北亮晶晶 點亮夢想點亮心」為主題，主視覺「心花怒放亮晶晶」繽紛耀眼，打造電子花車特色，因應豬年來到，今年燈節主角「豬寶」昨正式亮相，設計師取「珠寶」諧音，盼市民能在豬年金銀珠寶滿堂收！

台北燈節將於2月16至24日登場，今年燈區範圍擴大，主展演區為西門紅樓廣場，沿中華路一段到忠孝西路，一路擴展到北門及台北車站的行旅廣場，期盼讓更多國內外旅客同享過節氣氛，至於外界好奇的主燈造型及燈區數量？北市觀傳局長劉奕霆昨表示，先賣個關子，下周陸續揭曉！

北市觀傳局昨揭曉燈節主題「台北台北亮晶晶 點亮夢想點亮心」，本屆燈節主角「豬寶」同步亮相，胸前還印上「大吉」兩字，模樣討喜，現場也播放首波宣傳影片，由市長柯文哲、「學姊」黃瀞瑩、職棒明星張泰山等人粉墨登場，呼籲大小朋友元宵一起揪團看燈節！

燈節活動策展人AKIBO李明道表示， 本屆燈節主角「豬寶」設定為台北人、5歲小朋友，兼具活力與喜氣，也取「珠寶」諧音，希望讓國內外旅客都能好運一整年。另外，主視覺則結合西區特有文化，融合廟宇雕飾、塗鴉及傳統燈籠元素，打造華麗節慶風格，活動也結合聲光效果，期盼帶給民眾耳目一新的感受。

(中國時報)