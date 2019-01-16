南投年菜、伴手禮 來趟舌尖上的旅行

2019年01月16日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

迎接農曆春節，南投縣美食旅遊交流協會15日在縣府中庭行銷在地方特色年菜、伴手禮，並由廚師現場烹調料理，呈現美味饗宴。南投縣長林明溱表示，歡迎大家採購南投特色年菜、伴手禮，過年到南投走春，也透過舌尖旅行南投。

南投縣美食旅遊交流協會理事長王文正，號召金都餐廳、金竹味餐廳、樂涼園藝餐廳、古月軒時光麵、赤腳精靈、集元果觀光工廠、布丁將、正味馨、玉山酒莊與南平山道田生態農場等業者，展示精緻美味的年菜及伴手禮。

林明溱表示，今年春節有9天假期，歡迎大家到南投旅遊吃美食、賞燈會，南投餐飲業者推出物美價廉的年菜，也請民眾在春節前預訂，讓舌尖來趟美妙的旅行！林明溱品嘗各種美食，並為業者代言行銷。

王文正表示，此次推出年菜以養生為概念烹調，幫大家解決選購年菜的困擾，健康沒煩惱！伴手禮更是凸顯在地特色的質產品，歡迎大家到南投遊玩時，多採購在地伴手禮，讓更多人感受南投精品的魅力。

(中國時報)