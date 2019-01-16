土產變精品 竹崎蜜棗上市
嘉義縣竹崎鄉金龍蜜棗推出「棗到幸福」禮盒，15日在竹崎最大宗產地復金村舉行上市記者會，嘉義縣長翁章梁、農糧署南區分署長姚志旺、竹崎鄉長曾亮哲及竹崎鄉農會總幹事林孟怡皆到場推廣金龍蜜棗。翁章梁表示，「將在地土產變精品」，竹崎棗子甜分高、水分夠，是送禮的最佳選擇。
竹崎鄉蜜棗種植面積約45公頃，年產量約200萬公斤，採收期為12月至3月間，「金龍」蜜棗名字，取自竹崎最適合種蜜棗的復金村及龍山村。
嘉義縣政府、竹崎鄉農會昨天到蜜棗產地復金村棗農張傳良果園，行銷新上市的金龍蜜棗，翁章梁及竹崎的小朋友現場試吃蜜棗，小朋友直呼「好像小蘋果」、「好甜」，農民也笑開懷，說是悉心照料「當然甜」。翁章梁說，透過行銷和包裝把「土產變精品」，讓全台民眾能享受嘉義優質的農產品。
林孟怡說，竹崎位於阿里山腳下，地勢氣候適合棗樹生長，加上日夜溫差大，種出來的棗子口感脆甜，目前正值採收期，蜜棗除好吃外，營養價值高，是相當值得推廣的高經濟作物。
種蜜棗12年的農民邱創英說，復金跟龍山的土質很適合種蜜棗，加上農會輔導種植方式，施用有機肥、噴灑安全用藥、網室栽種等，大家種出來的蜜棗品質日漸提高。
姚志旺指出，台灣蜜棗產區以高雄、屏東為主，竹崎的產量雖少，但口感及品質卻讓人驚艷。姚也呼籲，目前蜜棗價格穩定，希望能持續穩定，農民不需搶收，熟度夠再採收，會獲得消費者青睞的。
(中國時報)
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