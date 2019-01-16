吳嘉沅接悠遊卡投控董座
悠遊卡投控公司15日舉行董監事改選，董事會通過富璁建設開發董事長吳嘉沅擔任法人董事，並推舉吳嘉沅擔任新董座；至於吳嘉沅是否循前董事長林向愷模式兼任悠遊卡公司董事長，悠遊卡公司表示，人事案須經過董事會通過，將擇期舉行董事會決定人選。
昨悠遊卡投控董事會結果出爐後，吳嘉沅於會議空檔出面簡短表示，春節過後會找時間對外說明未來悠遊卡公司營運方向。
悠遊卡公司會後發出新聞稿指出，新任董事長吳嘉沅過去3年擔任悠遊卡投資控投公司董事，對業務有相當程度的熟悉，並大力督促申請經營電子支付業務，且吳嘉沅為專心投入悠遊卡公司經營，已辭去其他董事長職務。
昨僅悠遊卡投控公司舉行董事會，悠遊卡公司將擇期召開董事會，屆時才會產生新任董座人選，但普遍認為會依循往例由吳嘉沅兼任。
因吳嘉沅於市長柯文哲競選連任期間擔任柯競辦財務監督委員，遭質疑政治酬庸，柯文哲昨受訪表示，「其實在北市府做事情很累的，這怎麼會是酬庸？你來做看看」。
(中國時報)
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