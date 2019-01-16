汰換老舊垃圾車 13鄉鎮市受惠
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
搶在春節大掃除垃圾清運高峰前，苗栗縣環保局撥補12輛全新密封式壓縮垃圾車、2輛油電混合資源回收車，依據人口數及土地面積，分發縣內13鄉鎮市公所使用，其中泰安鄉因地處偏遠，撥配2輛垃圾車使用，其餘鄉鎮市皆可新配給1輛，投入垃圾清運及資源回收工作。
為提升垃圾清運效率，加強環境整潔，環保局於107年度編列經費1533萬元，協助汰換老舊密封壓縮式垃圾車，另向環保署爭取經費1993萬元，購置6立方公尺、8立方公尺及12立方公尺等3款電動密封壓縮式垃圾車6輛，及431萬元購置2輛6.5噸油電混合資源回收車，加入清運行列。
依據各鄉鎮市現有數量、車齡、撥補車輛大小及偏鄉環境等考量，採逐年編列經費汰舊換新垃圾車及資源回收車，包含頭份、通霄、苑裡等13鄉鎮市皆分配1輛，其中泰安鄉因地處偏遠，撥配2輛垃圾車使用，2輛油電混合資源回收車則撥配給造橋鄉及三灣鄉。
環保局長陳華盛指出，汰換標準需達使用12年以上、行駛25萬公里或因救災損壞為優先，維護市容整潔、提升垃圾清運效率，除人力投入外，汰舊換新車輛可維持安全，並節省老舊車輛龐大的維修費，發揮車輛最高價值及最大效能，同時期盼鄉親積極落實垃圾分類、資源回收工作，共創優質的生活環境。
(中國時報)
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