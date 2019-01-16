宣傳花在彰化 王惠美代言花卉真正水
田尾的花尚水！彰化縣田尾鄉農會為推廣彰化縣產花卉多元利用，同時行銷農曆春節「花在彰化 」系列活動，15日舉辦「百年好合．菊祥如意．花現彰化．田尾尚水」宣傳活動，彰化縣長王惠美、議長謝典霖、鄉長林守政與各鄉鎮農會總幹事齊聚，邀大家到彰化賞花、買花，體驗彰化的美麗。
王惠美表示，彰化縣的花卉占全台總種植面積約25.6％，平均4朵花就有1朵是生產自彰化 ，除了田尾，永靖、溪州也是種植花卉的鄉鎮，生產的花卉有菊花、玫瑰花、洋桔梗等。
2月5日到19日農曆新春期間，縣府將在溪州公園舉辦2019花在彰化系列活動，邀請全國各界帶著全家大小到溪州賞花、到北斗吃小吃、到田尾買花。王惠美強調，希望美麗的花卉能更為生活化，變成一種日常消費，將美的東西帶進民眾生活中。
田尾鄉農會總幹事楊春枝表示，年關將屆，每個家庭都需要用花來點綴，期望這次宣傳活動，把田尾的花卉帶入各家庭，讓心靈得到療癒，生活更加有情趣。
宣傳活動在田尾農會5樓禮堂舉行，現場布置各式盆花、插花作品，不僅色彩繽紛，更到處是花香味，連出席活動的男性貴賓們也都不禁稱讚「真正水」。
(中國時報)
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