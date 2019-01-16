南市立委補選 民進黨郭國文登記
台南市第2選區立委補選，民進黨參選人郭國文15日由北中南新科議員陪同登記參選，訴求「世代合作」，面對外傳陳筱諭有意加入白色力量，尋求柯文哲支持，國民黨謝龍介稱這場補選是「賴柯韓3人會戰」，郭說，側面了解柯文哲並未插手台南補選，顯然是空穴來風、虛張聲勢。
52歲的前勞動部政次郭國文投入台南市第二選區立委補選，面對28歲的另名參選人陳筱諭將此戰主軸定調世代對決，郭國文訴求「世代合作」，獲得新北市戴瑋姍、張錦豪，台中市黃守達、施志昌，南投縣葉仁創，高雄市李柏毅、何權峰及台南市蔡筱薇、鄭佳欣、李啟維、李宗翰等議員相挺，稱郭為「大師兄」，期盼他進入國會，帶動世代合作與改革。
戴瑋姍更公開喊話要退黨參選的陳筱諭急流勇退。她說，陳與自己同為28歲，離開民進黨讓人遺憾，陳擁有亮麗外表、家世背景，相信她想為基層打拚的心，但也擔心她在這場選舉受傷，希望她急流勇退。
面對謝龍介稱郭國文有賴清德、陳筱諭有柯文哲、國民黨有韓國瑜輔選，這場補選將是「賴柯韓3人大會戰」。郭國文說，謝龍介尚未登記參選，何來「韓流」？此外，經向柯核心幕僚打探，柯並未插手台南補選，此說法空穴來風，應是對手虛張聲勢。
陳筱諭面對對手要她「急流勇退」喊話，強調參選到底，至於指她未來可能加入某政治勢力，她表示，確實有各方朋友陸續主動接觸、表達善意，但她認為，最重要的還是在地青年改革的主張，走進國會替鄉親發聲。
(中國時報)
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