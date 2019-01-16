導入數位醫療技術 百壽堂與義大簽約

2019年01月16日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

AI時代來臨，越來越多產業關注數位化發展；進駐義守大學創新育成中心的廠商「台灣百壽堂高新科技開發股份有限公司」，與義大舉辦產學合作簽約儀式及健診體驗活動，雙方未來將共同強化大數據分析管理，朝智慧醫療領域攜手邁進。

義大由校長陳振遠率隊，產學智財營運總中心副主任洪添燦與多位系所主任、老師出席，台灣百壽堂董事長張鴻川也攜主管們一同參與見證。

「台灣百壽堂」第九代傳人張鴻川董事長，深感數位浪潮無法擋，因此創立高新科技研發子公司，歷經多年努力後，將AI與傳統中醫理論結合，研發出第三代電腦示波的中醫數位檢測機，可應用於偵測身體潛在疾病，提供醫生更精準的治療參考，有助於延緩並有效控制疾病。

陳振遠校長表示，感謝台灣百壽堂提供先進儀器讓師生教學使用，希望雙方後續合作更緊密；張鴻川董事長說，這是首次與學術單位產學合作，意義深遠，數位檢測機近期通過ISO、GMP認證，並榮獲多國專利，可說是精準醫學和數位中醫重要里程碑，盼藉此與中醫診所、義大醫院等醫療單位攜手合作，共建大數據資料庫，營造三贏，從疾病源頭進行管理，朝向精準醫學邁進。

(中國時報)