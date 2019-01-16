公幼免學費 8月起擴大就學補助

2019年01月16日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市就學補助，從今年8月1日起將銜接中央政策擴大辦理幼兒就學補助及2至4歲育兒津貼，2至5歲幼兒就讀公幼免學費，就讀非營利及準公共化幼兒園每月自付額上限分別為3500元及4500元，家有第3胎以上子女，每月自付額再減少1000元。

教育局表示，108學年規畫增設公共化幼兒園17園，18據點，55班，預計可增加1594名招生名額。

現行補助為學齡5足歲以上幼兒就讀公幼免學費，就讀私幼1學期最高補助學費1萬5000元。桃園市於107學年度（2018年8月1日起至2019年7月31日），就學補助向下延伸至4足歲，學齡4足歲並設籍桃園市幼兒就讀公幼免學費，就讀私幼1學期補助1萬5000元。

教育局表示，今年8月起實施2至4歲擴大育兒津貼，凡就讀私幼或未就學者，未領取育嬰留職停薪津貼，且家庭綜合所得稅率20％以下，補助每名每月2500元。而家有第3胎以上者，每名每月加發1000元。

至於低收及中低收入戶家庭子女皆免繳費用，另外，在2018年7月31日前出生，與父母雙方皆設籍桃園市達1年以上幼兒，將再加發每月育兒津貼500元。

教育局表示，擴大育兒津貼比照現行育兒津貼發放方式，補助款按月撥入家長帳戶，至於幼兒就學補助，則家長依幼兒就讀幼兒園類型每月自行繳交費用，所餘費用由政府協助支付給幼兒園。

(中國時報)