上石國小「趣玩STEAM館」翻轉刻板教學

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市西屯區上石國小「趣玩STEAM館」15日開幕，針對幼兒園及低年級學生研發積木創遊課程，鼓勵孩子組裝智高積木零件，加上藍牙馬達，設計各種用途的機器人；課程結合創意手作與生活技能，翻轉刻板教學模式，發展全新的特色學習主題。

市議員黃馨慧說，上石國小推動積木創遊長達4年，成效卓著，教師團隊自行研發課程，整合科學、科技、工程、美學及數學概念，自一至六年級皆規畫適合的學習課程；透過螺旋銜接模式，適時加入程式設計、機器人教學及「雲教授」資訊科技等智動學習內涵。

台中市育局指出，第1座全國首創的積木創遊館已於104年成立，舉凡積木設備、教學情境布置，學校皆積極尋求台灣智高實業公司贊助；孩子們在動手操作與思考過程中，學習與人討論腦力激盪，除啟發孩子創意，也達到自我挑戰與突破。

教育局強調，上石國小4年前成立積木創遊館，教師群今年再提出新想法，於15日成立「趣玩STEAM館」，該局感謝智高公司、鞋技中心捐贈積木材料及賽道等資源，並與地方人士及家長見證創新課程啟動，希望「趣玩STEAM館」成為幼兒學習發展的新境地。

(中國時報)