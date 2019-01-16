中央地方不同調 麥電淪犧牲者

2019年01月16日 04:11 中國時報 王莫昀 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

由於雲縣限燒生煤，麥寮電廠前年無法應台電要求供應的14.4億度電量，遭台電求償32.8億元，14日為繳款最後期限，麥電董事長陳寶郎強調，不會交錢，台電台中、興達電廠也因地方政府限燒生煤，減少發電，如今卻對麥電求償，實無同理心。麥電估算光是2017年11月減少發電，不加計台電追討的違約金、替代發電成本，損失即高達6億元，再遭求償，無異是遭剝兩層皮。

陳寶郎指出，為了雲林縣限燒生煤，台電已在去年向麥電索討2700萬的違約金，對此，麥電已向台電提起訴訟，這次台電又要求償32.8億，在雙方合約直至2024年才會終止下，這將成為麥電夢魘，連年衝擊營運。

台塑集團今年年終依公式計算未達預期的6個月，只有5.83個月，台塑集團主管表示，年終縮水主因雖與國際原油價格波動、景氣變化有關，但麥電獲利減少也是因素之一，後來是因台塑總裁王文淵考量員工對年終6個月已有期待，才在昨日拍板加發1.5萬慰勉金紅包弭補缺口，讓員工過個好年。

雲林縣前縣長李進勇昨日發聲，要替麥電做證，他在臉書上強調，台電如僅因麥電受用煤量限制，無法供應合約電量而要求賠償，無異於否定經行政訴訟程序確認的地方自治權限，同時打臉蔡政府的新能源政策。

外傳雲林縣長張麗善將向中央替麥電「溝通」免罰，張麗善堅決否認說，「我哪有甚麼立場說」。她表示，這件事情是前縣長時代決策，也是縣議會通過的地方自治條例，她只能站在公平、公正、客觀的立場評論。

張麗善表示，中央2025非核家園政策倉卒上路，以至於全台火力發電廠都要火力全開，但民眾希望減煤保健康，造成民間廠商矛盾，中央和地方應該要有一致的標準，否則廠商無法做事，只能在法令夾縫中求生存。

張麗善說，麥寮電廠配合地方政策，與台電訂的合約就無法履行，政府希望核能不要用，但又希望要電的時候要充足，台灣的風力、火力、水力供電都還不穩定，天然氣接收站無法做，麥電是要配合地方還是中央的法令？它變成地方與中央政策無法一致之下的犧牲者、矛盾者。

(中國時報)