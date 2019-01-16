正修老師謝珮雯 動畫團隊獲金馬獎

2019年01月16日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

正修科大數位多媒體設計系老師謝珮雯製片功夫一把罩，與動畫團隊創作描述修紗窗老人一天的作品「當一個人」，獲「第55屆金馬獎最佳動畫短片獎」，她說，406動畫創作工作室是數位系創作動畫的空間，師生盡情發揮創意，打造出屬於自己的一片天。

校長龔瑞璋對謝珮雯優異的表現拿下金馬獎表示相當肯定。

獲獎的「當一個人」是一部偶動畫作品，說的是台灣故事，講述修紗窗老人的一天，透過操偶動畫師唐治中、蔡易錦鏡頭底下，逐格再現市井小民生活的一磚一瓦、熱鬧市集及人民信仰，尤其作品中的媽祖像，更是花費最多時間構思與製作。

正修磨課師是全台第一個講述偶動畫製作行動學習的課程，謝珮雯說，去年春季磨課師課程「逐格動畫--定格動畫」牽了紅線，當時以介紹台灣偶動畫工作室給學員的理念，對工作室進行訪談與拍攝，了解台灣原創工作室面臨資金之苦，便答應擔任製片一起努力，過程是一段動人的旅程，希望關心台灣動畫的讀者一起支持在動畫路上的旅行者。

她說，數位系406動畫創作工作室是一個創作動畫的空間，任何討論創意與實踐想法的數位系學生，都可以到這裏與老師討論。

(中國時報)