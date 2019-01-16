陌生男擁抱亂摸不起訴 女不服

2019年01月16日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

陳姓男子去年7月間在天母街上向陌生女子提議擁抱，取得信任後，卻大力抱緊對方，離開時還拍打女子臀部，讓她感覺不舒服，控告陳強制猥褻等罪，士林地檢署偵查後認為，女方既然已同意，加上沒有強暴、脅迫，恐嚇等行為，所以不起訴。

被害人的家人得知檢察官偵查結果後相當不服氣，把不起訴處分書貼在臉書，並且留言「答應擁抱不代表讓你亂摸！」提醒其他女子不要隨便答應陌生人的街頭擁抱。

家人指出，被害人因為長期在大陸念書，以為是外國人打招呼那樣擁抱，誰知道竟遭對方竟上下其手。

33歲陳男向檢方表示，他詢問對方是不是可以做街頭擁抱，女子答應後，沒有覺得對方要推開他，他也沒有強行抱他，離開時隨手一拍，可能是腰、臀附近，已記不得了。

被害人卻指，答應陳男後就抱上來，貼得很緊，直到手摸到快接近胸部，才成功推開。

檢察官認為，強制猥褻是要違反他人意願，性騷擾則是趁人來不及防備，且腰、背和臀、腰際之間，都不是人體隱私處，縱使令人不快，並未違反相關法令，所以予以不起訴。

(中國時報)