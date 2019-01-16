婦每月爽刷9萬 逃漏稅近千萬

2019年01月16日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

高姓婦人在桃園經營醫療器材店，積欠906萬稅款，將超過千萬的存款全轉到親友名下，還以女兒名義另外成立醫療器材公司，名下無財產，卻能每月刷卡近10萬，桃園行政分署向法院聲請管收，高女還能請律師辯護，法院認定她虛報財產，裁定管收。

58歲高姓婦人從事醫療健檢業，在桃園區開設公司銷售醫療器材，卻被北區國稅局查獲在2008年1月到2010年12月間，持44張假發票向國稅局報帳，當成進貨成本藉此逃漏稅，2012年要求補課營業稅、營利事業所得稅及罰鍰約1600萬元，隔年移送行政執行署桃園分署執行，執行官上門查扣公司財產法拍，高女仍積欠906萬722元。

桃園分署執行官深入調查發現，高女在收到稅單後，陸續將公司存款轉到親友名下，金額超過1千萬元，她並以女兒名義另外成立醫療器材公司，資本額500萬元還是用自己舊公司存款繳清，證明2間公司是關係企業，更甚的是，高女2014年起，每月刷卡金額高達9萬元，且全都當月一次繳清，生活富裕。

執行官14日傳喚高女到案，但高女拒絕透露資金流向，也無清償計畫，非常不配合，桃園分署依法留置，並以涉嫌隱匿財產向桃園地院聲請管收，高女立刻請律師來辯護，親友也到場旁聽，但事證明確，法官認定高女明明有錢還款，卻隱匿、虛報財產狀況，當場裁定准以管收並立即解送台北女子看守所附設管收所。

(中國時報)