國資圖3D列印微雕塑展 體驗操作

2019年01月16日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

國立公共資訊圖書館與國立虎尾科技大學合作舉辦「科技小宇宙－3D列印微雕塑展」，除介紹3D列印的起源及運用，並展示與產業結合的多元樣貌，還推出3D列印運用工作坊，有興趣的民眾不要錯失實際操作良機。

「科技小宇宙－3D列印微雕塑展」在國資圖3樓世界之窗展至4月7日，內容包括3D列印起源與運用、列印機實體展示、3D列印產業運用及3D微雕塑等展區。

國資圖表示，3D列印技術最早出現於1980年代，當時被稱作為「快速成形技術」（Rapid Prototyping簡稱RP），可更快速、效率地製作出產品原型，應用在工業製造與產品研發領域；1986年後，3D列印技術快速發展，2007年市場出現第1款低價的3D列印系統，成為3D列印發展史轉折點，現今3D列印已廣泛運用在各產業。

國資圖指出，「科技小宇宙－3D列印微雕塑展」規畫多元視角介紹3D列印，呈現3D列印在各產業運用方式，從航空引擎模型到製造業夾具製作，還有設計公仔模型製作及藝術創作運用等，並推出3D列印運用工作坊，提供民眾實際操作的機會。

(中國時報)