憨兒推年菜 市府農會力挺

2019年01月16日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

為促銷喜憨兒庇護工場年菜，台南巿府與台南巿各區農會攜手，推出「愛點心」年菜預購活動，其中還有與台南知名阿霞飯店合作的干貝雞湯、滷蹄膀，希望透過農會通路，增加訂單，15日於官田區農會超市前舉辦試吃，吸引大批婆婆媽媽圍觀訂購。

喜憨兒基金會執行董事蘇國禎表示，喜憨兒「愛點心」年菜是由漢典食品技術指導，台南庇護工場生產，可提供12位庇護員工在此就業，工場擁有ISO22000及HACCP食品安全雙認證，衛生有保障。

在庇護工場工作近半年的22歲憨兒小萱，在就服員的帶領及輔導下，學會自己完成黏貼產品標籤、操作真空包裝機封口產品並將成品放入籃子內排列整齊等工作，昨日也到現場參與活動。小萱說，很高興能到庇護工場工作，而且每個月都有薪水可拿，希望能再挑戰更難的工作。

喜憨兒「愛點心」年菜特別與台南知名的阿霞飯店公益合作，其中的龍鳳呈祥干貝雞湯鍋、滷蹄膀都是年菜裡缺少不了的重要料理。台南巿農會聯銷中心特於年節DM中推廣展「愛點心」年菜商品，目前預購已逾100份。

台南市副巿長許育典昨到場協助促銷，他說，自己6歲時因一場火車事故後成為一名身障者，因此對於身障者處境特別有體會，特別感謝各地農會把通路建立起來，台南庇護工場產品讓在地生產、在地消費。

(中國時報)